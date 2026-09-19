İtalya'nın Palermo kentinde, annesinin hamileliği sırasında kullandığı talidomid etken maddeli ilaç yüzünden ciddi doğum kusurlarıyla dünyaya gelen 60 yaşındaki bir kişi, Sağlık Bakanlığı'na karşı açtığı davayı kazandı. Sözcü'nün aktardığı habere göre, yaklaşık 11 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından mahkeme, mağdura 1,4 milyon euronun üzerinde tazminat ödenmesine hükmetti. Ayrıca davacıya ömür boyu aylık 5 bin euro maaş bağlanmasına karar verildi.

Dava sürecinde mahkeme tarafından atanan tıbbi uzmanlar, davacının sağlık sorunları ile annesinin hamilelikte aldığı ilaç arasındaki bağlantıyı detaylı şekilde inceledi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, talidomid embriyopatisi olarak adlandırılan rahatsızlık ile ilacın kullanımı arasındaki doğrudan ilişki resmi olarak kabul edildi. Kararda, ilaçların denetiminden sorumlu olan İtalyan Sağlık Bakanlığı'nın gözetim yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkat çekildi.

TALİDOMİD SKANDALI NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİ?

Talidomid, 1950'lerin sonundan 1960'ların ortalarına kadar özellikle hamile kadınlara sabah bulantılarını hafifletmek amacıyla yaygın olarak reçete edilen bir ilaçtı. Ancak ilerleyen yıllarda ilacın fetüs gelişimi üzerinde yıkıcı etkileri olduğu, dünya genelinde binlerce bebeğin uzuv eksikliği veya şekil bozukluğu gibi ağır kusurlarla doğmasına yol açtığı ortaya çıktı. Tıp tarihine 20. yüzyılın en büyük sağlık skandallarından biri olarak geçen bu olay, modern ilaç onay süreçlerinin de yeniden şekillenmesine zemin hazırladı.

Palermo mahkemesinin verdiği bu karar, ilacın piyasaya sürülmesinin üzerinden on yıllar geçmesine rağmen mağduriyetlerin hukuki yollarla tescillenebileceğini gösteriyor. İtalyan makamlarının uzun süre durumu kabul etmemesi üzerine başlatılan bu dava, benzer durumdaki diğer mağdurlar açısından emsal niteliği taşıyor.