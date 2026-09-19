Fenerbahçe camiasında uzun süredir beklenen Maltepe projesi için hareketli bir haftaya giriliyor. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, projenin detaylarını görüşmek amacıyla eski başkan Ali Koç'u kulüp binasına davet etmeye hazırlanıyor. Görüşmenin bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kulislerde yer alan iddialara göre, yapılacak bu kritik zirvede Ali Koç'un dev yatırıma hangi boyutta destek vereceği masaya yatırılacak. İki ismin bir araya gelmesi, projenin yönetim şemasının netleşmesi açısından belirleyici bir rol üstlenecek.

PROJENİN YÖNETİMİNDE ÜÇLÜ KONSORSİYUM MU KURULACAK?

Ali Koç'un davete vereceği yanıta göre projenin ilerleyiş süreci şekillenecek. Ortaya atılan en güçlü senaryo ise iş insanı Hakan Safi'nin de sürece dahil edilmesi yönünde. Anlaşma sağlanması halinde Maltepe projesinin Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Hakan Safi'den oluşan üçlü bir konsorsiyum tarafından yönetilmesi planlanıyor.

MALTEPE PROJESİ FENERBAHÇE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Sarı-lacivertli kulübün gelecekteki mali bağımsızlığı ve altyapı gelişimi için Maltepe arazisi üzerine yapılacak tesisleşme hamlesi büyük bir önem taşıyor. Gayrimenkul geliştirme ve yeni alanlar yaratma hedefi taşıyan bu tür dev yatırımlar, kulüplere kalıcı gelir kalemleri sağlama potansiyeli barındırıyor. Camianın önde gelen isimlerinin bu vizyon etrafında birleşmesi, kulüp içi dayanışmayı da doğrudan etkiliyor.