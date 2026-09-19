Japonya'nın ev sahipliği yaptığı Asya Oyunları'nda eşine az rastlanır bir protokol hatası yaşandı. Güney Kore Erkek Hokey Takımı'nın Bangladeş ile oynayacağı maç öncesindeki seremonide, yanlışlıkla Kuzey Kore'nin ulusal marşı çalındı.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, sahaya çıkan Güney Koreli oyuncular duydukları marş karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Marş krizinin gölgesinde başlayan karşılaşmada Güney Kore, rakibi Bangladeş'i 5-0'lık net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

GÜNEY KORE CEPHESİNDEN SERT TEPKİ

Yaşanan protokol skandalının ardından Güney Kore Milli Takımı Antrenörü Min Tae-seok organizasyon yetkililerini eleştirdi. Durumu ciddi bir sorun olarak nitelendiren Tae-seok, yetkililere yaptıkları itiraz sonucunda kendilerine marşı çalmaktan sorumlu ekibin hata yaptığının söylendiğini ve özür dilendiğini belirtti. Deneyimli çalıştırıcı, uluslararası bir turnuvada böyle bir hatanın kesinlikle yaşanmaması gerektiğinin altını çizdi.

TURNUVA NE ZAMAN SONA ERECEK?

İki ülke arasındaki diplomatik hassasiyetler nedeniyle spor kamuoyunda dikkat çeken bu hatanın yaşandığı Asya Oyunları, 4 Ekim tarihine kadar çeşitli branşlardaki müsabakalarla devam edecek.