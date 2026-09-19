Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Kabaca köyünde, orman köylülerinin gelirini artırmak amacıyla yeni bir tarımsal destek programı hayata geçirildi. Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kapsamında Türkiye'de ilk kez salep yetiştiriciliği hibe ve kredi programına dahil edildi. Projenin ilk etabında 6 üretici, toplam bin 200 kilogram salep yumrusunu toprakla buluşturdu.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu'nun açıklamasına göre, projeye katılan her bir üreticiye 80 bin lirası karşılıksız hibe olmak üzere toplam 400 bin lira finansman sağlandı. Kalan 320 bin liralık kısım ise uygun koşullu kredi olarak kullandırıldı. Tarlada tam kapasite üretime geçilmesiyle birlikte, bu 6 ailenin yıllık toplam 3 milyon lira gelir elde etmesi öngörülüyor.

HEDEF DOĞAL POPÜLASYONU KORUMAK

Doğadan izinsiz salep toplamanın önüne geçmeyi hedefleyen bu model, sürdürülebilir tarımı temel alıyor. Hasat döneminde elde edilen yumruların bir kısmı ticari olarak satılırken, kalan bölümü bir sonraki yılın tohumluğu olarak ayrılıyor. Projeden yararlanan üreticilerden Gülsüm Köseoğlu, devlet desteklerinin orman köylerinin kalkınmasında hayati bir rol oynadığını belirterek yetkililere teşekkür etti.

SALEP YETİŞTİRİCİLİĞİ NEDEN DESTEKLENİYOR?

Nesli tehlike altında olduğu için doğadan toplanması yasak olan salep orkidesi, gıda ve tıp alanında yüksek ticari değere sahip bulunuyor. ORKÖY'ün bu yeni destekleme modeli, hem doğal popülasyon üzerindeki yasa dışı söküm baskısını azaltıyor hem de köylülere yasal ve kârlı bir alternatif gelir kapısı açıyor.

Bölge Müdürlüğü, 2026 yılı hedefleri doğrultusunda Zonguldak genelinde 154 aileye 52 milyon lira bütçe planladı ve bunun 46 milyon liralık kısmını 131 aileye teslim etti. Sosyal ve ekonomik projeler kapsamında dış cephe mantolamasından fenni arıcılığa, kadınlara özel mikro kredilerden motorlu testere alımına kadar geniş bir yelpazede orman köylüsüne destek verilmeye devam ediliyor.