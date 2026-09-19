Amedspor'un ara transfer döneminin son gününde Avusturya temsilcisi Sturm Graz'dan kadrosuna katmayı planladığı 18 yaşındaki Fransız forvet Axel Kayombo'nun lisans süreci olumsuz sonuçlandı. Sözcü'nün aktardığına göre, iki kulübün FIFA sistemine yüklediği belgelerdeki veri uyuşmazlığı nedeniyle transfer resmen iptal edildi.

Kulüplerin evrakları zamanında sisteme girmesine rağmen, girilen bilgilerde yaşanan sehven hata sürecin tıkanmasına yol açtı. Amedspor ve Sturm Graz yöneticileri, gecikme yaşanmadığını belirterek FIFA'ya resmi itirazda bulundu. Ancak Beşiktaş karşılaşması öncesinde toplanan kurul, yapılan bu itirazı reddederek tescil işlemine onay vermedi.

FIFA SİSTEMİNDEKİ HATA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Uluslararası transferlerde kulüplerin FIFA

Transfer Eşleştirme Sistemi'ne (TMS) girdikleri verilerin birebir aynı olması gerekiyor. Sistemdeki en ufak bir harf veya rakam uyuşmazlığı, taraflar anlaşmış ve evraklar süresinde iletilmiş olsa dahi transferin otomatik olarak bloke edilmesine neden oluyor.

KAYOMBO'NUN GEÇMİŞ İSTATİSTİKLERİ

1,86 metre boyundaki genç hücum oyuncusu, 2024-2025 sezonunda İsviçre ekibi Stade Lausanne-Ouchy formasıyla kiralık olarak mücadele etmişti. Çıktığı 28 maçta 9 gol atma başarısı gösteren Kayombo, sezon başında Sturm Graz kadrosuna dahil olmuştu. Alınan son kararla birlikte oyuncunun yeşil-kırmızılı formayı giyme ihtimali ortadan kalktı.