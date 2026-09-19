Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi sınırlarında yer alan Uçansu Şelalesi, ilkbahar aylarında Toros Dağları'ndaki karların erimesiyle birlikte su seviyesinde zirveyi görüyor. Eskibağ ve Kayabükü mahalleleri arasında yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülen sular, kayalıklar üzerinden süzülerek görsel bir zenginlik sunuyor.

Antalya Ekspres'in aktardığı habere göre, şelalenin suyu sert bir düşüş yerine kayalık yüzeyden yayılarak aktığı için bölge halkı tarafından "Uçansu" olarak adlandırılıyor. Alara Çayı'nı besleyen ve yaklaşık 100 kilometrelik bir yolculukla Akdeniz'e dökülen bu su kaynağı, aynı zamanda kırmızı benekli alabalık gibi türlere ve asırlık çınar ağaçlarına ev sahipliği yapıyor.

KORUMA ALTINDAKİ DOĞAL MİRAS

Bölge, 1992 yılında birinci derece doğal SİT alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Yakın zamanda Antalya Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Vali Yardımcısı Nurettin Ateş öncülüğünde düzenlenen geziyle alanın doğa turizmi potansiyeline dikkat çekildi. Kireç taşı ağırlıklı jeolojik yapının aşınmasıyla oluşan dev kazanları, şelalenin dikkat çeken fiziki özellikleri arasında bulunuyor.

UÇANSU ŞELALESİ'Nİ ZİYARET ETMEK İSTEYENLER İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

Şelaleyi en coşkulu haliyle görmek isteyen doğa tutkunları için Mart ve Ağustos ayları arası en ideal dönem olarak öne çıkıyor. Su sıcaklığının yıl boyu ortalama 15 dereceyi aşmadığı bölge, yaz aylarında serinlemek isteyenlere alternatif sunarken, çevredeki Aziz Paulus Yolu doğa yürüyüşü imkanı sağlıyor. Ziyaretçiler, şelale etrafındaki pansiyonlarda konaklayarak yöresel kırsal yaşamı deneyimleme fırsatı da bulabiliyor.