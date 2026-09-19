Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Kepez Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Türkiye Moto Drag Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Kepez Yeni Drag Pisti'nde start aldı. Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen sporcular, sabah saatlerinde başlayan antrenman ve sıralama turlarında piste çıktı.

Aydoğmuş Mahallesi Fatih Terim Caddesi üzerinde yer alan tesiste saat 09.00'da başlayan etkinlik, motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Yarışmacılar, yarın yapılacak final müsabakaları öncesinde motosikletlerinin performansını test ederek en iyi sıralama derecesini elde etmek için yoğun bir mücadele veriyor.

HANGİ KATEGORİLERDE YARIŞILIYOR?

Şampiyonanın Kepez ayağında mücadeleler oldukça geniş bir yelpazede gerçekleştiriliyor. Organizasyon yetkililerinin aktardığına göre yarışlar; Süper Street, Pro Street, Street 2, Street 750, Street 600, Standart 1, Standart 2, Pro 200, Pro 300, Standart 300 ve Kadınlar olmak üzere çok sayıda farklı kategoride düzenleniyor.

FİNALLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Bugün gün boyu devam edecek olan sıralama ve test sürüşlerinin ardından, şampiyonanın kazananları yarın yapılacak final yarışları ile belirlenecek. Hız tutkunlarına görsel bir şölen sunan organizasyon, Kepez'in ulusal spor etkinliklerindeki ev sahibi konumunu pekiştirmeye devam ediyor.