Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, bölgenin tarımsal üretim ve ticaret açısından önemli merkezlerinden biri olan Alanya Toptancı Halini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette hal esnafı, komisyoncular ve sektör temsilcileriyle bir araya gelen Kaymakam Öztürk, halin mevcut durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında üreticiden tüketiciye uzanan süreçte önemli bir görev üstlenen hal sisteminin işleyişi ele alınırken, esnafın talep ve önerileri de dinlendi. Kaymakam Öztürk, hal esnafıyla sohbet ederek sektörün karşılaştığı güncel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

TARIMSAL ÜRETİMİN MERKEZİNDE BULUŞMA

Alanya ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olan tarım sektörünün kalbinin attığı noktalardan biri olarak gösterilen Alanya Toptancı Hali’nde gerçekleştirilen ziyaret, esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı. Özellikle yaş sebze ve meyve ticaretinin yoğun olarak yürütüldüğü halde üreticilerin, komisyoncuların ve tüccarların faaliyetleri hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Hal esnafı, bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve ürünlerin pazara ulaştırılması noktasında yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Öztürk’e bilgi verirken, sektörün geleceğine yönelik beklentilerini de paylaştı.

KAYA: “ZİYARET ESNAFIMIZA MORAL OLDU”

Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Kaymakam Öztürk’ün hal esnafıyla bir araya gelmesinin kendileri açısından önemli olduğunu söyledi.

Kaya, Alanya Toptancı Hali’nin sadece ticaret yapılan bir alan olmadığını, aynı zamanda binlerce kişinin geçimine katkı sağlayan önemli bir ekonomik merkez olduğunu belirterek, kamu yöneticilerinin sektöre gösterdiği ilginin değerli olduğunu ifade etti.

Başkan Kaya, “Sayın Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk’ün halimize gerçekleştirdiği nazik ziyaretten büyük memnuniyet duyduk. Kendilerine halimizin işleyişi, yürütülen çalışmalar ve sektörümüzün mevcut durumu hakkında bilgi verme fırsatı bulduk. Bu ziyaret, hal komisyoncularımız ve esnafımız açısından moral ve motivasyon kaynağı oldu. Hal komisyoncularımız ve dernek yönetimimiz adına kendilerine teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

ESNAFIN TALEPLERİ DİNLENDİ

Ziyaret sırasında hal esnafının günlük faaliyetleri yerinde incelenirken, sektör temsilcileri tarafından çeşitli konularda görüş ve talepler de dile getirildi. Tarımsal üretimin geliştirilmesi, ürünlerin pazarlanması ve hal sisteminin daha verimli işlemesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.