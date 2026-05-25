Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği 'mutlak butlan' kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritasına dair yeni iddialar gündeme geldi. Ankara kulislerinde, Kılıçdaroğlu'nun partiyi kısa süre içinde olağanüstü kurultaya götürmek yerine genel seçimlere kendi liderliğinde hazırlamak istediği öne sürüldü.

KILIÇDAROĞLU KURULTAYI ERTELEYECEK Mİ?

Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığına göre, partinin yakın zamanda bir kurultay yapması beklenmiyor. Atik, değerlendirmesinde CHP'yi olası genel seçimlere Kılıçdaroğlu'nun götüreceğini ancak kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SANDIK ÇAĞRISI

Bu gelişmeler yaşanırken, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslenen Özel, görüşmeye atıfta bulunarak taviz vermeyeceklerini belirtti ve en kısa zamanda sandık ile kurultay istediklerini kamuoyuna duyurdu.

GÜRSEL TEKİN'E GÖRE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kurultay takvimi tartışmaları sürerken, Sözcü gazetesine konuşan Gürsel Tekin parti içinde herhangi bir kriz yaşanmadığını savundu. Kaos iddialarını reddeden Tekin, İstanbul'da yeni bir kongre yapılacağını ve seçimli büyük kurultayın yaklaşık yedi ay sonra toplanacağını açıkladı.

MUTLAK BUTLAN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Hukuk terminolojisinde 'mutlak butlan', bir işlemin kurucu unsurlarındaki eksiklik veya emredici hukuk kurallarına aykırılık nedeniyle baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına geliyor. Mahkemenin parti içi süreçlerle ilgili verdiği bu karar, hukuki olarak önceki durumu iptal ederek Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık statüsünü yeniden tesis etmiş oldu.