“Az yiyorum ama kilo veremiyorum.”

Danışanlarımdan en sık duyduğum cümlelerden biri bu.

Çoğu zaman sorun fazla yemek değil, vücudun buna verdiği tepkidir.

Kilo verememek basit bir “irade eksikliği” meselesi değildir. Aksine, metabolizma, hormonlar, uyku düzeni ve hatta stres seviyesi bu sürecin en önemli belirleyicileridir.

Peki gerçekten neden kilo veremiyoruz?

1. Metabolizma sandığınızdan daha akıllı çalışır

Vücut, uzun süre düşük kalorili beslendiğinde bunu bir “kıtlık” olarak algılar. Bu durumda metabolizma hızını düşürerek enerji tasarrufuna geçer.

Yani daha az yemek her zaman daha fazla kilo kaybı anlamına gelmez.

2. Yetersiz protein alımı süreci yavaşlatır

Protein, hem tokluk hissini artırır hem de kas kütlesini korur. Kas kütlesi azaldığında metabolizma da yavaşlar.

Sadece kaloriye odaklanıp protein ihmal edildiğinde kilo vermek zorlaşır.

3. Uyku eksikliği hormonları bozar

Yetersiz uyku, açlık hormonu olan ghrelin’i artırırken, tokluk hormonu leptin’i azaltır.

Bu da gün içinde daha fazla yeme isteğine ve özellikle yüksek kalorili besinlere yönelmeye neden olur.

4. Stres vücudu yağ depolamaya iter

Kronik stres, kortizol hormonunu artırır.

Yüksek kortizol seviyesi özellikle karın bölgesinde yağlanmayı kolaylaştırır ve kilo vermeyi zorlaştırır.

5. Farkında olmadan fazla kalori alıyor olabilirsiniz

“Az yiyorum” ifadesi çoğu zaman yanıltıcıdır.

Atıştırmalar, içecek kalorileri, sağlıklı görünen ama yüksek kalorili besinler (kuruyemiş, smoothie vb.) günlük toplamı ciddi şekilde artırabilir.

6. Hareketsizlik düşündüğünüzden daha etkili

Spor yapmak tek başına yeterli değildir. Günlük hareket (yürüme, ayakta durma, merdiven kullanma) metabolizma üzerinde büyük etkiye sahiptir.

Gün boyu hareketsiz kalıp sadece kısa süre egzersiz yapmak çoğu zaman yeterli olmaz.

7. Tartı her zaman doğruyu söylemez

Kilo vermek sadece tartıdaki rakamın düşmesi değildir.

Vücut yağ oranı azalırken kas kütlesi artabilir. Bu durumda tartı sabit kalabilir ama vücut şekli değişir.

Kilo verememek çoğu zaman “yanlış yapıyorum”dan çok, gözden kaçan küçük ama etkili detayların bir sonucudur.

Daha az yemek değil, vücudu doğru anlamak ve doğru sinyalleri vermek bu sürecin anahtarıdır.