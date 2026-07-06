KGK'NIN açıklamasında, Türkiye'nin 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde başkent Ankara'da, 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra uluslararası heyetleri ve dünya medyasının önemli temsilcilerini bir araya getiren uluslararası bir zirveye ev sahipliği yapacağı hatırlatıldı. Bu çapta bir organizasyonun, Türkiye'nin diplomasi trafiği ve uluslararası tanıtımı açısından büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, küresel ölçekte yakından takip edilecek zirve öncesinde akreditasyon süreçlerinde Türk medya mensupları arasında kurumları veya kişisel görüşleri temelinde farklı uygulamalara gidilmesinin mesleki eşitlik ve hakkaniyet ilkeleriyle örtüşmediği ifade edildi. Açıklamada, organizasyonu izlemek üzere başvuran tüm gazetecilerin, yurt dışından gelen basın mensuplarıyla eşit şartlarda görev yapabilmelerinin önünün açılması gerektiği belirtildi. KGK, açıklamasında kamu güvenliğine ilişkin değerlendirmelere de yer verdi. Böylesine geniş katılımlı bir etkinlik öncesinde kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen süreçlerin büyük bir hassasiyetle yönetilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, güvenlik tedbirleri alınırken adli kolluk sistemi bünyesinde yürütülen çalışmalarda gazetecilerin hedef alındığı izlenimini oluşturabilecek adımlardan kaçınılmasının, hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğü açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi. Açıklamanın sonunda KGK, ilgili makamlara çağrıda bulunarak, akreditasyon süreçlerindeki pürüzlerin kapsayıcı bir anlayışla giderilmesini ve gazetecilerin mesleklerini güven içinde icra edebilmelerini temin edecek daha yapıcı bir yaklaşım sergilenmesini istedi.

Kaynak: KGK BÜLTEN