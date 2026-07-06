HSK'nın yayımladığı kararname doğrultusunda Alanya'ya atanan Başsavcı Abdullah Sert, ilk mesaisine Alanya Adliyesi'nde başladı. Bingöl'deki görev süresini tamamlayan Sert, kentte düzenlenen veda programının ardından yeni görev yeri olan Alanya'ya gelerek görevini devraldı.

Devir teslim süreci tamamlandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Dr. Ali Öztürk ise aynı HSK kararnamesi kapsamında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştı. Geçtiğimiz hafta Alanya Adliyesi'ndeki mesai arkadaşlarıyla vedalaşan Öztürk, yeni görev yerine gitmek üzere kurumla ilişiğini keserken, Abdullah Sert'in göreve başlamasıyla birlikte devir teslim süreci resmen tamamlandı.

Alanya Adliyesi'nde yeni dönem

Başsavcı Abdullah Sert'in göreve başlamasıyla birlikte Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki idari ve adli çalışmalar yeni yönetim anlayışıyla sürdürülecek. Alanya Adliyesi'nin koordinasyonu bundan sonraki süreçte Sert'in başkanlığında yürütülecek.

Yargı teşkilatında önemli görev değişikliklerinden biri olarak değerlendirilen atamanın, Alanya Adliyesi'nin hizmet süreçlerine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

HSK kararnamesiyle gerçekleşti

Her yıl yayımlanan HSK adli ve idari yargı kararnameleri kapsamında çok sayıda hâkim ve savcının görev yeri değişirken, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı da bu kapsamda yeni başsavcısına kavuştu. Bingöl'de görev yaptığı süre boyunca yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Abdullah Sert, bundan sonraki görevini Alanya'da sürdürecek.

Yeni Başsavcı Abdullah Sert'in göreve başlamasıyla birlikte Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görev değişimi resmiyet kazanırken, kentteki adli hizmetlerin kesintisiz şekilde devam edeceği belirtildi. (Haber Merkezi)