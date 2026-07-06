Alanya Ziraat Odası, tarımda verimliliği artırmak ve su kaynaklarını daha korumalı kullanmak adına dev bir adım atıyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) iş birliğiyle hazırlanan eğitim programı, Avrupa Birliği destekli SWAMED Projesi kapsamında hayata geçiriliyor. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, modern tarım tekniklerinin bölgeye kazandırılması amacıyla düzenlenecek olan "Akıllı Tarımda Dijitalleşme ve Sulama Yönetimi" eğitimini duyurarak tüm üreticileri davet etti.

​YENİ NESİL TEKNOLOJİLER VE SU TASARRUFU ANLATILACAK

​Eğitim kapsamında, küresel iklim değişikliğiyle birlikte önemi her geçen gün artan su tasarrufu konusu masaya yatırılacak. Üreticilere; akıllı sulama teknolojileri, dijital tarım uygulamaları ve veriye dayalı sulama yöntemleri gibi modern üretim modelleri aktarılacak. Bu sayede Alanyalı üreticilerin hem maliyetleri düşürmesi hem de mahsul kalitesini en üst seviyeye çıkarması hedefleniyor. Geleceğin tarım teknolojilerinin paylaşılacağı bu özel eğitim programı, 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.00’da Alanya Ziraat Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Başkan Tahir Göktepe, "Geleceğin tarımını birlikte şekillendirmek için tüm üreticilerimizi bekliyoruz" diyerek bölgedeki tüm çiftçileri bu vizyoner eğitime katılmaya çağırdı.