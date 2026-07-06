Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında, NATO Luxembourg Daimi Temsilcisi Stephan Frédéric Müller başkanlığındaki heyet Anıtkabir'e geldi. Heyette, müttefik ülkelerin NATO nezdindeki daimi temsilcileri ile NATO Yazmanlığı'nın üst düzey yetkilileri yer aldı.

Mozoleye Çelenk Bırakıldı

Heyet, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine ulaştı. NATO Luxembourg Daimi Temsilcisi Stephan Frédéric Müller tarafından mozoleye çelenk bırakılmasının ardından heyet üyeleri saygı duruşunda bulundu.

Törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Müller, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak Atatürk'e ve Türk milletine yönelik anlamlı mesajlar verdi.

"Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" Vurgusu

Müller, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını saygıyla andıklarını belirterek, "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesinin NATO İttifakı'nın ruhunu yansıtan evrensel bir anlayış olduğunu ifade etti.

Mesajında, NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle Türkiye'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Müller, Türk milletine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Zirve Öncesi Anlamlı Ziyaret

Anıtkabir ziyareti, dünyanın en büyük savunma ittifaklarından biri olan NATO'nun Ankara'da gerçekleştireceği kritik zirve öncesinde sembolik önem taşıyan programlardan biri olarak değerlendirildi.

Ankara'da düzenlenecek zirvede NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları bir araya gelerek küresel güvenlik, savunma politikaları ve uluslararası iş birliği konularını ele alacak. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı zirve, diplomatik temasların yanı sıra uluslararası kamuoyunun da yakından takip ettiği organizasyonlar arasında yer alıyor.