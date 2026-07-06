Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenleyen Rutte, NATO'nun savunma kapasitesini artırmaya yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Avrupa ve Kanada savunma harcamalarını artırdı

Rutte, Avrupa ülkeleri ile Kanada'nın savunma harcamalarında önemli artış gerçekleştirdiğini belirterek, son bir yılda temel savunma harcamalarının yüzde 20 yükseldiğini söyledi.

2025 ve 2026 yıllarında toplam 258 milyar dolarlık ek savunma yatırımı yapılacağını ifade eden Rutte, "Daha fazla kaynak, daha fazla kuvvet ve daha fazla üs oluşturacağız. Yıllarca süren yetersiz yatırımların ardından artık gerçek askeri kabiliyetler geliştiriyoruz" dedi.

"Daha güçlü Avrupa, daha güçlü NATO"

NATO'nun doğu kanadının güçlendirildiğini belirten Rutte, Baltık ve Arktik bölgelerindeki savunma kapasitesinin artırıldığını, Ukrayna'ya verilen desteğin de sürdüğünü kaydetti.

Savunma sanayisinin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Rutte, "Ekonomik gücümüzü askeri kapasiteye dönüştürmemiz gerekiyor. Dronlar, füzeler ve hava savunma sistemlerine yatırım yapmalı, parçalanmış savunma sanayimizi daha güçlü hale getirmeliyiz" diye konuştu.

"Savunma yatırımları ekonomiyi de güçlendirecek"

Savunma yatırımlarının sadece güvenlik değil ekonomik kalkınma açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Rutte, Ankara'da düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu'nun bu açıdan önemli bir platform olacağını söyledi.

Rutte, "Paramızı füzelere, mühimmata ve savunma kapasitesine dönüştürüyoruz. Aynı zamanda savunma sanayimizi güçlendirerek Atlantik'in her iki yakasında on binlerce kişiye yeni istihdam sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Çin mesajı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürdüğünü belirten Rutte, Ukrayna'nın sahada önemli bir direnç gösterdiğini söyledi.

Çin'in askeri faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Rutte, "Çin konusunda saflık gösteremeyiz. Bölgedeki ülkelerle yakın iş birliği içerisindeyiz ve güvenlik ortamının giderek daha bağlantılı hale geldiğini görüyoruz" dedi.

"Türkiye NATO'nun en büyük askeri güçlerinden biri"

Türkiye'nin NATO açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Rutte, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye, NATO'ya katıldığı 1952 yılından bu yana ittifakın en büyük silahlı kuvvetlerinden birine sahip. Çok iyi eğitimli ordunuz ve son derece gelişmiş bir savunma sanayiniz bulunuyor. Binlerce şirketiniz NATO'nun ihtiyaç duyduğu savunma ürünlerini üretiyor. Ankara, İstanbul ve bir bütün olarak Türkiye gerçekten çok önemli. Haritadaki yeriniz, coğrafi konumunuz ve liderliğiniz bunun en büyük kanıtı."

"Aselsan bunun en iyi örneklerinden biri"

Rutte, NATO'nun Türkiye'nin savunma sanayisinden büyük ölçüde faydalandığını belirterek, Aselsan'ı örnek gösterdi.

Türkiye'nin birçok NATO ülkesiyle savunma alanında yakın iş birliği yürüttüğünü söyleyen Rutte, "Belçika'dan Polonya'ya, ABD'den diğer müttefik ülkelere kadar çok sayıda ortak çalışma yürütülüyor. İhtiyacımız olan şey, ittifak genelinde bu iş birliğini daha da artırmak" dedi.

"Amacımız tüm NATO topraklarını korumak"

NATO içerisinde zaman zaman siyasi görüş ayrılıklarının yaşanmasının doğal olduğunu ifade eden Rutte, bu tür sorunların perde arkasında çözüldüğünü belirtti.

"Bizim tek hedefimiz Rusya kaynaklı tehditler başta olmak üzere tüm risklere karşı NATO topraklarını korumaktır" diyen Rutte, ittifak içerisindeki farklı görüşlerin diyaloğun doğal bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.