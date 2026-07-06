Kaza, akşam saatlerinde Yayladere ilçesine bağlı Akçadamlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.D. yönetimindeki 12 AAE 897 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak metrelerce derinlikteki uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle ekipler olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, yaralı ve hayatını kaybedenlere ulaşabilmek için yoğun çaba harcadı.

3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kamyonetin sürücüsü F.D. ile araçta bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adaklı Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk tedavileri tamamlanan yaralılar, durumlarının ciddiyeti nedeniyle Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Cenazeler morga kaldırıldı

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Jandarma ekipleri kaza alanında güvenlik önlemi alırken, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla detaylı inceleme başlatıldı.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik inceleme ve soruşturmanın ardından netlik kazanacağını bildirirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.