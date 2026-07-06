ALANYA'nın Gümüşkavak Yaylası'nda geleneksel hale gelen 9. Kızılova Yayla Şenliği, Kızılova Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinliklerde vatandaşlar hem eğlendi hem de yayla kültürünü yaşatma fırsatı buldu. Şenlik programı İstiklal Marşı'nın okunması ve açılışla başladı. Ardından gerçekleştirilen protokol konuşmalarının ardından halk oyunları gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı. Gün boyunca düzenlenen geleneksel yarışmalar ve plaket takdim töreni de programa renk kattı. Şenliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri olan yayla ağalığı seçiminde Sime Sipahioğlu, 9. Kızılova Yayla Şenliği'nin ağası oldu.

İSMAİL YK KONSERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Öğle saatlerinde gerçekleştirilen yayla ağalığı seçiminin ardından sahneye çıkan sevilen sanatçı İsmail YK, seslendirdiği birbirinden sevilen şarkılarla şenliğe katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, şarkılara hep bir ağızdan eşlik edildi.

YAYLA KÜLTÜRÜ YAŞATILDI

Şenlik alanında gün boyunca en eğlenceli yarışmalar, büyük hediye çekilişleri, yöresel oyunlar ve kamp alanı gibi birçok sosyal etkinlik düzenlendi. Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği organizasyon, birlik ve beraberlik atmosferi içinde geçti. Kızılova Yayla Şenliği, saat 17.00'de gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi