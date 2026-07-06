Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında teşkilatlarına net mesajlar verdi. Erdoğan, "Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa, buyursun kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok" diyerek yeni dönemin şifrelerini verdi.

​ALANYA TEŞKİLATI DUR DURAK BİLMİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu keskin talimatının ardından AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı sahada vites yükseltti. İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve yönetimi, hafta sonu mesaisinde açılışlardan esnaf ziyaretlerine kadar birçok etkinlikte boy göstererek adeta çıkarma yaptı.

​Saha çalışmaları kapsamında Alanya’nın işlek noktalarından Fatih Caddesi'ndeki turizm esnafıyla bir araya gelen İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, vatandaşla kurdukları bağın dönemsel olmadığını vurguladı. Tavlı, şu ifadeleri kullandı:​"Seçim var diye vatandaş ziyareti yapmıyoruz, biz her zaman ve her koşulda vatandaşımızın yanındayız."

​Ziyaretler sırasında esnafın sorunlarını ve taleplerini tek tek dinleyen Başkan Tavlı, tespit edilen problemlerin çözümü noktasında yerel yönetimle hızlıca istişarelerde bulunacaklarını belirtti. Esnafın sıcak ve samimi sohbetlerine ortak olup hayır dualarını aldıklarını ifade eden Tavlı, "Misafirperverlikleri ve içten muhabbetleri için tüm esnafımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.