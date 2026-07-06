​NÜFUS ARTTI, ARAÇ SAYISI PATLADI

​Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, mahallede yaşanan trafik kaosuna ve artan kaza oranlarına dikkat çekti. Gün geçtikçe büyüyen mahallenin artık taşınamaz bir trafik yüküyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Sönmez, "Gün geçmiyor ki mahallemizde bir trafik kazası olmasın. Nüfusumuz yerli ve yabancı olmak üzere 80 binlere ulaştı. Nüfusumuz arttıkça araç sayısı da buna bağlı olarak ciddi bir artış gösterdi" dedi.

​Özellikle ana arterleri birbirine bağlayan dikey yollarda büyük bir kaos yaşandığını ifade eden Muhtar Sönmez, acil önlem alınması gereken noktaları şu sözlerle işaret etti:

"Özellikle Atatürk Caddesi ile Barbaros Caddesi'ni D-400 karayoluna bağlayan dikey caddelerimizde kesinlikle sinyalizasyon sistemi yapılması gerekiyor. Her gün bir ya da birkaç vatandaşımız bu bölgelerde kazaya maruz kalıyor. Yol hakkı kimin, geçiş üstünlüğü kimde belli değil; en küçük bir uyarıcı işaret veya levha bile yok."

​ALTERNATİF YOLLAR KAZA NOKTASINA DÖNDÜ

​Çevre yolunun Menderes Caddesi'ne bağlanmasının ardından trafik akışının yön değiştirdiğini belirten Sönmez, sürücülerin alternatif güzergahlara yöneldiğini söyledi. Bu durumun yeni yoğunluk alanları yarattığını dile getiren Sönmez, "Vatandaşlar alternatif geçiş yollarını kullanıyor ve bu defa o yollarda trafik yoğunluğu artıyor. Doğal olarak da her gün yeni bir kaza haberiyle karşılaşıyoruz" diyerek tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

​Daha önce yetkili kurumlara yaptıkları başvurulardan sonuç alamadıklarını belirterek sitem eden Muhtar Ahmet Sönmez, bürokrasiye şu sözlerle tepki gösterdi: "Daha önceden yaptığımız müracaatlar, 'Ölçümler yapıldı, yoğunluk yok' şeklinde geçiştirildi. O ölçümdeki kasıt nedir? Mahmutlar ilçe büyüklüğünde bir yerleşim merkezi. Alanya-Mersin bağlantısı bu mahallenin tam merkezinden geçiyor. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için bu noktalarda trafik akışının daha düzenli hale gelmesi şart." Sönmez, yetkilileri daha fazla can yanmadan acilen önlem almaya ve bölgeye sinyalizasyon sistemi kurmaya çağırdı.