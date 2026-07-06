İYİ Parti Alanya İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen organizasyonda, parti yöneticileri ve teşkilat üyeleri, Başkan Hilmi Er ile Başkan Yardımcısı Muharrem Kaya'nın doğum gününü birlikte kutladı. Hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan iki isim, kendilerini yalnız bırakmayan partililere teşekkür etti.

Sürpriz kutlama yüzleri güldürdü

Doğum günü için özel olarak hazırlanan pasta, teşkilat üyelerinin alkışları eşliğinde kesildi. Kutlama sırasında renkli görüntüler oluşurken, partililer hem Başkan Hilmi Er'in hem de Başkan Yardımcısı Muharrem Kaya'nın yeni yaşını tebrik ederek sağlıklı ve başarılı yıllar diledi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Parti yöneticileri ve üyeleri, birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.

"Birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüz"

Kutlamanın ardından konuşan İlçe Başkanı Hilmi Er, kendileri için hazırlanan sürprizin kendisini duygulandırdığını belirterek teşkilat üyelerine teşekkür etti. Er, İYİ Parti Alanya Teşkilatı'nın güçlü dayanışma ruhuyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, Alanya'nın sorunlarının çözümü ve vatandaşların beklentilerinin karşılanması için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İlçe Başkan Yardımcısı Muharrem Kaya da teşkilat mensuplarının ince düşüncesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ekip ruhunun ve dayanışmanın kendilerine güç verdiğini belirtti.

Çalışmalar kararlılıkla sürecek

Kutlama programında teşkilat üyeleri, Alanya için yürütülen çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunurken, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İlçe Başkanı Hilmi Er ve Başkan Yardımcısı Muharrem Kaya, Alanya'nın gelişimi ve vatandaşların taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, teşkilat olarak sahadaki çalışmalarını aynı tempoyla sürdüreceklerini ifade etti.

Doğum günü kutlaması, iyi dileklerin paylaşılması ve çekilen toplu hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.