Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla resmiyet kazanan ve tüm illere gönderilen genelgeye göre, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Milyonlarca öğrenci, veli ve eğitimciyi yakından ilgilendiren yeni maraton, 14 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle başlayacak. Eğitim kurumlarındaki hazırlıklar ise çok daha erken bir tarihte hız kazanacak.

Öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi, okulların açılmasından haftalar önce, 1 Eylül Salı günü itibarıyla başlayacak. Eğitim hayatına ilk kez adım atacak okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 7-11

Eylül tarihleri arasında özel uyum eğitimleri düzenlenecek. Bakanlık açıklamasına göre; ortaokul beşinci sınıf, lise hazırlık ve dokuzuncu sınıf öğrencileri ile pansiyonlarda konaklayacak gençler için de okula uyum, akademik gelişim ve rehberlik faaliyetleri titizlikle yürütülecek.

BİRİNCİ DÖNEM VE ARA TATİL NE ZAMAN?

Açıklanan takvime göre, 14 Eylül'de başlayan birinci dönem eğitimleri sonbahar aylarında kısa bir molaya girecek. Öğrenciler, 16 Kasım Pazartesi ile 20 Kasım Cuma günleri arasında ilk eğitim öğretim yılı ara tatillerini gerçekleştirecek. Yoğun ders temposunun ardından birinci dönem, 22 Ocak 2027

Cuma günü verilecek karnelerle birlikte resmi olarak sona erecek.

Öğrencilerin kış aylarında dinlenme fırsatı bulacağı yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027

Pazartesi günü başlayacak. Bu tatil dönemi 5 Şubat 2027

Cuma günü tamamlanacak ve ikinci dönemin ilk ders zili 8 Şubat 2027

Pazartesi günü çalacak.

İKİNCİ ARA TATİL VE BAYRAM BİRLEŞİYOR MU?

İkinci dönemin ara tatili, bahar aylarında 8 Mart 2027

Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027

Cuma günü sona erecek. Yayımlanan resmi takvimde bu tarihlerin Ramazan Bayramı haftası ile aynı döneme denk geldiği aktarıldı. İkinci ara tatilin bayram tatiliyle örtüşmesi, ailelerin seyahat ve dinlenme planlamalarında dikkate alacağı en önemli pratik detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Uzun ve yorucu geçecek 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı maratonu, 25 Haziran 2027

Cuma günü öğrencilerin yaz tatiline girmesiyle birlikte noktalanacak. Öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışmaları ise öğrencilerin okuldan ayrılmasının ardından 28-30

Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.