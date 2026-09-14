Kara, gençlerin dijital ekranlardan uzaklaşarak spor, sanat ve sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer alması gerektiğini söyledi. Yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını dileyen Kara, eğitimin toplumların geleceğini belirleyen en stratejik unsurlardan biri olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Millî Eğitim vizyonu doğrultusunda müfredat ve altyapı çalışmalarının yanı sıra eğitimde kalite ve niteliğin artırılmasının önem taşıdığını belirten Kara, eğitim anlayışının kültürel ve manevi değerlerle birlikte ele alınması gerektiğini kaydetti.

‘AİLE İLK VE EN ÖNEMLİ MEKTEP’

Eğitim sürecinin yalnızca okulla sınırlı olmadığını vurgulayan Kara, ailelerin çocukların karakter gelişiminde önemli bir role sahip olduğunu söyledi. Kara, “Ahlaklı, erdemli ve duyarlı bireylerin yetişmesi; okul ile ailenin tam bir dayanışma ve uyum içinde hareket etmesine bağlıdır. Güçlü aile yapısı, güçlü bir geleceğin teminatıdır” ifadelerini kullandı.

Gençlerin dijital ekranlara bağımlı hale gelmemesi gerektiğini de belirten Kara, öğrencilerin akranlarıyla nitelikli zaman geçirmesinin yanı sıra spor, sanat ve sosyal faaliyetlere daha fazla yönlendirilmesini istedi.

‘REHBERLİK MEKANİZMALARI DAHA ETKİN OLMALI’

Okullardaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin önemine de değinen Kara, geçmiş yıllarda yaşanan üzücü olayların tekrar yaşanmaması için bu mekanizmaların daha etkin ve koruyucu bir anlayışla çalışması gerektiğini belirtti. Kara, öğrencilerin yalnızca akademik açıdan değil, ruhsal ve zihinsel açıdan da desteklenmesinin ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

‘YENİ PROJELER GELİŞTİRMELİYİZ’

MÜSİAD Alanya olarak eğitim ve gençlik projelerine bugüne kadar destek verdiklerini belirten Kara, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki sorumluluğunun devam ettiğini söyledi. Kara, çağın ihtiyaçlarına cevap veren, gençlerin ufkuyla örtüşen, yenilikçi ve üretime dönük projelerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yerel değerleri koruyan ve aynı zamanda küresel vizyon taşıyan projelerle gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kara, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere zihin açıklığı, öğretmenlere kolaylık, ailelere ise huzur getirmesini diledi. (Mehmet TUNÇ)