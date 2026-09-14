ABD pazarında 25 yıldır hizmet veren giyim zinciri Francesca's, mali sorunları aşamayarak iflas sürecini tamamladı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, New Jersey'deki mahkeme, şirketin tasfiye planını 8 Eylül'de onaylayarak 10 Eylül'de resmi kayıtlara geçirdi. Kararla birlikte markanın mevcut şirket yapısı resmen sona erdi.

Şirket, şubat ayında ABD İflas Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında koruma talebinde bulunmuştu. Sürecin başlamasıyla ülke genelindeki 254 mağazada tasfiye satışları hız kazandı. Raflardaki ürünlerde yüzde 30 ile yüzde 60 arasında indirimler uygulanırken, 50 milyon dolarlık mevcut stoka 22 milyon dolarlık yeni ürün eklenerek tamamen elden çıkarılması hedeflendi.

İFLASIN ARKASINDAKİ TEMEL NEDENLER NELER?

Francesca's yönetiminin iflas gerekçeleri arasında e-ticaretin fiziksel perakende üzerindeki rekabet baskısı ilk sıralarda yer aldı. Ayrıca ana faaliyet alanı dışındaki başarısız yatırımlar, önceki yeniden yapılandırmadan kalan borç yükü ve 2023 yılında yaşanan veri ihlalinin yarattığı etkiler, son altı yıl içindeki ikinci iflası kaçınılmaz kıldı.

İSİM HAKLARI VE MÜŞTERİ VERİLERİ KİME SATILDI?

Mahkemenin onayladığı tasfiye planı çerçevesinde şirketin fikri mülkiyet varlıkları da el değiştirdi. Altar'd State'in ana şirketi Stand Out For Good, yaklaşık 7 milyon dolar ödeyerek Francesca's markasının isim haklarını, sosyal medya hesaplarını ve müşteri verilerini satın aldı. Satış sürecinde 28 farklı taraf şirketin mali tablolarını incelemesine rağmen geçerli tek teklifin bu firmadan geldiği bildirildi.

PERAKENDEDE E-TİCARET ETKİSİ NASIL BÜYÜYOR?

Fiziksel mağazacılık odaklı markaların dijital dönüşüme tam anlamıyla entegre olamaması, küresel perakende sektöründe benzer iflas süreçlerini hızlandırıyor. Değişen tüketici alışkanlıkları ve artan operasyonel maliyetler, geleneksel perakendecilerin pazar payını daraltarak dijital altyapısı güçlü rakipler karşısında rekabet etmelerini giderek zorlaştırıyor.