Alanya'da kış mevsimi öncesi su taşkınlarına karşı alınan önlemler kapsamında Hacet Deresi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütülüyor. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü mesaide, dere yatağında zamanla biriken toprak, moloz, taş ve bitki atıkları iş makineleri yardımıyla temizleniyor.

Belediye yetkililerinin aktardığına göre, gece gündüz devam eden faaliyetler sonucunda dere yatağından bugüne kadar 985 kamyon dolusu malzeme tahliye edildi. Bu çalışmayla birlikte yağışlı dönemlerde suyun daha sağlıklı bir şekilde akması ve kent merkezindeki olası taşkın riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

Akdeniz ikliminin karakteristik özelliği olan ani ve şiddetli kış yağışları, kent merkezinden geçen su kanallarının taşıma kapasitesini zorlayabiliyor. Hacet Deresi'ndeki bu önleyici müdahale, şehir içi altyapının korunması ve günlük yaşamın su baskınlarından olumsuz etkilenmemesi adına kritik bir altyapı savunması oluşturuyor.

BAŞKAN ÖZÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Hazırlıkların yağışlar başlamadan tamamlanmasına dikkat çeken Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ekiplerin sahada yoğun bir çaba sarf ettiğini bildirdi. Özçelik, dere yatağında biriken yabancı maddeleri temizleyerek su akışını rahatlattıklarını belirterek, "Amacımız, yağışlar başladığında yaşanabilecek sorunları önceden öngörmek ve gerekli tedbirleri zamanında almak." ifadelerini kullandı. İlçe genelindeki diğer yağmur suyu hatları, ulaşım güzergahları ve dere yataklarında da kış hazırlıklarının sürdüğü duyuruldu.