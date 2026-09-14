Antalya'nın Kepez ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün kızı Canısın Kocagöz ile Mustafa Yücel'in nikah töreni gerçekleştirildi. Kepez Park Fantastik Tema Park Adalia Kır Düğün Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Yerel kaynakların aktardığına göre, öğretmen olan Canısın Kocagöz ve Mustafa Yücel çiftinin düğününde karşılama töreni yaklaşık iki saat sürdü. Mesut Kocagöz ve eşi Ayperi Kocagöz ile dünürleri Gülcan ve Osman Yücel, misafirleri girişte tek tek karşıladı. Tesisin salonuna sığmayan tebrik çiçekleri giriş güzergahındaki yol kenarlarına dizildi.

PROTOKOL VE 30 NİKAH ŞAHİDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kişi genç çiftin nikah şahitliğini üstlendi. Takı merasiminde uzun kuyrukların oluştuğu ve yaklaşık 6 saat süren etkinlikte, Başkan Kocagöz misafirlerle yakından ilgilendi. Etkinliğe Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'ın yanı sıra çok sayıda yerel yönetici, eski mesai arkadaşları ve bürokrat katılım sağladı.

ANTALYA'DA PROTOKOL DÜĞÜNLERİNE İLGİ

Antalya'nın merkez ilçelerinde gerçekleştirilen üst düzey protokol düğünleri, kentin siyasi ve ticari aktörlerini bir araya getiren önemli buluşma noktaları olarak öne çıkıyor. Kepez gibi nüfus yoğunluğu yüksek bir ilçede belediye başkanının ev sahipliği yaptığı 4 bin kişilik bu tür organizasyonlar, geniş katılımlı yapısıyla yerel dinamiklerin bir yansımasını oluşturuyor.