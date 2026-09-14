Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda hakem Mehmet Türkmen'in yönettiği karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip ile Orhan Ak'ın çalıştırdığı ev sahibi takım, doksan dakika boyunca gol yollarında eşitliği bozamadı. Karşılaşmanın ardından açıklanan resmi puan durumuna göre Gaziantep FK puanını 8'e çıkarırken, Fenerbahçe 7 puanda kaldı.

LİDERLE PUAN FARKI AÇILIYOR

Sezona beklenen başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, geride kalan 5 haftada 3. kez puan kaybı yaşadı. Daha önce iki mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip, bu beraberlikle birlikte lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 6'ya yükselmesini engelleyemedi.

GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ

Ligin 6. haftasında takımların oynayacağı maç programları da belli oldu. Fikstüre göre Fenerbahçe kendi sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak olup, Gaziantep FK ise Kocaelispor deplasmanında mücadele edecek.