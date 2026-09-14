Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyaset sahnesine yeni katılan Yeni Parti'ye adını değiştirmesi yönünde resmi tebligat gönderdi. Karar, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı resmi başvurunun ardından alındı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre, tebligatta daha önce yaşanan benzer bir sürece de atıf yapıldı. 2024 yılı içerisinde 'Yeni' adıyla başka bir siyasi parti kurulmak istendiği, ancak yine Yenilik Partisi'nin itirazı sonucu bu girişime ret yanıtı verildiği hatırlatıldı. İlk kurultayını dahi gerçekleştirmemiş olan Yeni Parti yönetimi, Yargıtay'ın bu bildirimiyle yeni bir isim arayışına girmek durumunda kaldı.

İSİM BENZERLİĞİ İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Siyasi Partiler Kanunu kapsamında, yeni kurulan siyasi oluşumlar daha önce tescil edilmiş partilerin isimlerini veya kafa karışıklığı yaratacak kadar benzer unvanları kullanamıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, seçmen iradesinin sandığa doğru yansıması ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla sicil denetimi yaparak bu tür benzerliklere doğrudan müdahale yetkisine sahip bulunuyor. Yeni Parti yönetiminin, tebligatın ardından alacağı karar ve belirleyeceği yeni isim siyaset kamuoyu tarafından takip ediliyor.