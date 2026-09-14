ALSEV’İN DMD hastası Taha Miraç ve SMA hastası Esila Deniz’in tedavi sürecine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği geceye Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Yeni Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) Başkanı Kemal Yetgin, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adayı Mustafa Tuna, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Gecede ünlü sanatçı Sinan Özen sahne aldı. Özen, sevilen şarkılarını Alanyalılar için seslendirdi. Gecede Taha Miraç ve Esila Deniz’in tedavilerine kaynak oluşturmak için imzalı Alanyaspor ve Trabzonspor formaları açık artırmayla satışa çıkarıldı.

BAŞKAN ÖZÇELİK EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Gecede konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Taha ve Esila için ellerinden gelen desteği canıgönülden sunduklarını ifade ederek, "Kentimize gönül verenlerin aynı sofrada, aynı sevdada buluştuğu 2. Alanya Sevdalıları Gecesi’nde emeği geçen Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) Başkanı Kemal Yetgin’e, yönetim kurulu üyelerine, katkı sunan herkese ve organizasyona sesiyle renk katan değerli sanatçımız Sinan Özen’e teşekkür ediyorum" dedi.

MUSTAFA TUNA’DAN FORMALI DESTEK

Geceye çalışma ekibiyle birlikte katılan ALTSO Başkan Adayı Mustafa Tuna ise Alanya Karadenizliler Derneği’nin bağışladığı Trabzonspor formasını açık artırmada satın alarak kampanyaya destek verdi. Tuna, "DMD hastası Taha Miraç ve SMA hastası Esila Deniz evlatlarımızın tedavilerine destek olmak amacıyla düzenlenen 2. Alanya Sevdalıları Gecesi’ne çalışma ekibimizle birlikte katıldık. Gecede gerçekleştirilen açık artırmada, Alanya Karadenizliler Derneği Başkanı sayın Recep Hacıfazlıoğlu’nun hediye ettiği Trabzonspor formasını satın alarak bu anlamlı dayanışmaya katkı sunduk. Formayı Alanya Belediye Başkanımız sayın Osman Tarık Özçelik’in elinden almaktan büyük bir onur duydum. Taha Miraç ve Esila Deniz evlatlarımıza sağlık ve umut dolu bir gelecek diliyor; onların mücadelesine destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Alanya Sevdalıları Derneği Başkanı sayın Kemal Yetgin’i ve kıymetli yönetimini, bu anlamlı organizasyon dolayısıyla tebrik ediyorum. Dayanışmayla büyüyen her iyilik, geleceğe umut olur" diye konuştu. Geceye katılan mevcut ALTSO yönetimi ise açık arttırmaya çıkarılan imzalı Alanyaspor formasını satın alarak yardım gecesine destek verdi. (Mine UZUN)

Kaynak: Haber Merkezi