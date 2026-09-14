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Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde güvenlik planlamaları hız kazandı. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, uluslararası organizasyonun sorunsuz geçmesi için kent genelinde ve konferans alanında uygulanacak tedbirler detaylandırılıyor.

Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla COP31 alanında saha incelemesi gerçekleştirdi. İnceleme sırasında, görev alacak personelin sorumluluk alanları, saha koşulları ve birimler arası koordinasyon süreçleri değerlendirildi.

ZİRVE İÇİN KAPSAMLI GÜVENLİK AĞI

Dünya genelinden devlet başkanları, bakanlar ve binlerce delegenin katılım sağladığı COP zirveleri, ev sahibi şehirler için en üst düzey güvenlik protokollerini gerektiriyor. Antalya'daki hazırlıklar da bu uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak aylar öncesinden planlanıyor ve konferansın ihtiyaçlarıyla entegre ediliyor.

Emniyet yetkililerinin saha değerlendirmeleri doğrultusunda, konferans tarihine kadar güvenlik tatbikatlarının ve görev planlamalarının aralıksız süreceği bildirildi. Organizasyonun her aşamasında koordinasyonun sağlanarak sürecin güven içerisinde tamamlanması hedefleniyor.