Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki tutukluluk sürecinde yeni bir kitap hazırlığında olduğunu bildirdi. Başkan Böcek, 5 Temmuz'da başlayan ve 15. ayına giren bu dönemde yaşadıklarını, karşılaştığı ihanetleri ve vefa örneklerini 3. kitabında toplayacağını aktardı.

Henüz 13 yaşında babasını kaybetmesiyle hayatın zorluklarıyla erken yaşta tanıştığını belirten Böcek, cezaevi sürecini hayatında yeni bir dönüm noktası olarak tanımladı. Elindeki en güçlü aracın kalemi olduğunu vurgulayan Böcek, bu eseri kimseyi memnun etmek için yazmadığını, aksine geçmişte yaşananlara farklı bir pencereden ışık tutmayı hedeflediğini ifade etti.

YENİ KİTAPTA NELER YER ALACAK?

Kitabında kendisini zor günlerinde yalnız bırakanlardan fırsatçılara, makam sahibi yaptığı ancak vefasızlık gördüğü isimlerden yanından ayrılmayan dostlarına kadar geniş bir yelpazeye yer vereceğini açıklayan Böcek, bazı bölümlerin belirli isimleri rahatsız edeceğinin altını çizdi. Hak, hukuk ve adalet temalarının öne çıkacağı eserde, hastane ve adliye koridorlarında yaşananların, kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların tüm şeffaflığıyla okura sunulacağı belirtildi.

SİYASİ KULİSLERE ETKİSİ NE OLACAK?

Siyasi figürlerin tecrit veya tutukluluk dönemlerinde kaleme aldıkları anı ve yüzleşme kitapları, genellikle perde arkasında kalan olayların gün yüzüne çıkmasını sağlıyor. Böcek'in kaleme aldığı bu yeni eserin de Antalya siyasetindeki dengelere ve gizli kalmış ilişki ağlarına dair önemli ipuçları barındırması, dolayısıyla kamuoyunda geniş yankı bulması bekleniyor.

Yaşadığı zorlu sürece rağmen direncini kaybetmediğini ve halkın desteğinden güç aldığını aktaran Böcek, okurların aradıkları her sorunun yanıtını eğip bükülmemiş, dürüst bir dille bu kitapta bulacağını vurguladı.