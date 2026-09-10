Gazipaşa’da iki aracın çarpışmasının ardından park halindeki bir aracın da karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yenimahalle Rıza Büyükakça Caddesi’nde meydana gelen kazada, çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri ters dönerken üç araçta maddi hasar oluştu.

ÇARPIŞMANIN ARDINDAN OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

Kaza, 9 Eylül akşamı saat 18.00 sıralarında Rıza Büyükakça Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adil U. yönetimindeki 42 BAT 41 plakalı otomobil ile Murat K. idaresindeki 07 UM 137 plakalı kamyonet cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 07 CFE 470 plakalı ticari araca çarparak durabildi. Otomobil ise savrularak ters döndü.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yerel basına yansıyan bilgilere göre kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

POLİS KAZANIN OLUŞ ŞEKLİNİ İNCELİYOR

Yaralanmalı trafik kazalarında olay yerindeki araçların konumu, çarpışma noktaları, yol ve çevre şartları ile mevcut görüntü ve diğer bulgular kolluk ekiplerinin incelemesinde önem taşıyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik kazalarına ilişkin uygulamalarında da yaralanmayla sonuçlanan kazalarda iz ve delillerin tespit edilmesi ve kaza tutanağının düzenlenmesi sürecin temel aşamaları arasında bulunuyor. Gazipaşa’daki kazada da polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi başlatıldı.

YARALANMALI KAZALARDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Adalet Bakanlığının trafik kazalarına ilişkin bilgilendirmesine göre kazalar maddi hasarlı, yaralanmalı ve ölümlü olarak sınıflandırılıyor. Yaralanmanın bulunduğu olaylarda yalnızca sürücüler arasında maddi hasarlı kaza tutanağı düzenlenmesiyle yetinilmiyor; kolluk tarafından gerekli kayıt ve tespit işlemleri gerçekleştiriliyor. Yaralanmanın tespiti için sağlık kuruluşlarında adli muayene süreci de işletilebiliyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü de yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarına ilişkin raporların kazanın meydana geldiği yerden sorumlu polis merkezine teslim edildiğini belirtiyor.

KAZA SONRASI İLK MÜDAHALE ÖNEM TAŞIYOR

Trafik kazalarında olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne hızlı ve doğru biçimde bildirilmesi, yaralıların sağlık ekiplerine güvenli şekilde ulaştırılması açısından önem taşıyor. Güvenli Trafik yaklaşımında kaza sonrası müdahale; ihbarın alınması, ekiplerin olay yerine sevki, ilk yardım, ambulansla nakil ve hastanedeki tedaviyi kapsayan bir zincir olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle kazayı gören kişilerin öncelikle güvenliği sağlaması, 112’ye doğru konum ve olay bilgisi vermesi ve sağlık ekiplerinin müdahalesini zorlaştırabilecek bilinçsiz uygulamalardan kaçınması gerekiyor.

AYNI CADDEDE DAHA ÖNCE DE KAZA YAŞANDI

Rıza Büyükakça Caddesi daha önce de yaralanmalı trafik kazalarıyla gündeme geldi. Nisan 2024’te aynı cadde üzerinde bir kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişinin yaralandığı bir kaza kayıtlara yansımıştı. Farklı tarihlerde meydana gelen kazaların nedenleri birbirinden bağımsız olmakla birlikte, yerleşim alanlarındaki cadde ve kavşaklarda sürücülerin hız, geçiş önceliği, takip mesafesi ve çevredeki araç hareketlerine karşı dikkatli olması trafik güvenliği açısından önem taşıyor.