Türkiye genelinde etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklar, turizmin başkenti Antalya'da günlük yaşamı doğrudan etkiliyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, kent merkezinde hava sıcaklığı 38 dereceye, deniz suyu sıcaklığı ise 30 dereceye ulaştı. Nem oranının yüzde 27 seviyelerinde ölçüldüğü şehirde, kavurucu sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler çareyi sahillere akın etmekte buldu.

Özellikle Konyaaltı ve Lara plajları, günün erken saatlerinden itibaren denize girerek ferahlamak isteyenlerin akınına uğradı. Kumsalda güneşlenmeyi tercih eden tatilcilerin yanı sıra, deniz kenarına kamp sandalyelerini kurarak vakit geçiren vatandaşlar sahil şeridinde yoğunluk oluşturdu. Plaj bölgesindeki parklarda yer alan palmiye ağaçlarının gölgeleri ise güneşten korunmak isteyenlerin başlıca sığınağı haline geldi.

VARYANT'TA KAYALIKLARDAN ATLAYIŞ

Kentin sembolik noktalarından biri olan Varyant bölgesinde ise gençler, metrelerce yüksekteki kayalıklardan denize atlayarak serinlemeye çalıştı. Tehlikeye aldırış etmeden kayalıklardan sulara gömülen gençlerin bu anları, çevredeki diğer tatilcilerin dikkatini çekti.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI NEDEN 30 DERECEYİ BULDU?

Akdeniz havzasında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, deniz suyu ısı değerlerini de doğrudan yukarı çekiyor. Normal şartlarda yaz sonuna doğru zirveye ulaşması beklenen 30 derecelik deniz suyu sıcaklığının mevcut dönemde görülmesi, bölgedeki buharlaşma oranını ve dolayısıyla hissedilen bunaltıcı etkiyi artırıyor. Uzmanlar, yüksek seyreden sıcaklıklar nedeniyle özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş altında kalınmaması gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyor.