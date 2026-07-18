Sonbaharda gerçekleştirilmesi planlanan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimleri öncesinde adayların saha çalışmaları devam ederken, kırmızı liste adayı Davut Çetin'e önemli bir sivil toplum kuruluşundan destek geldi. Yaklaşık 600 üyesi bulunan Antalya Van Genç İş İnsanları Derneği (AVGİAD), seçimlerde Çetin'in yanında yer alacaklarını bildirdi.

AVGİAD

Başkanı Osman Karakoç, kamuoyuna yaptığı açıklamada, seçim süreci boyunca ATSO başkan adaylarını ağırlayarak projelerini dinlediklerini aktardı. Karakoç, dernek yönetimi içinde gerçekleştirdikleri istişareler neticesinde Antalya ekonomisi ve mesleki sorunların çözümüne yönelik hedefler doğrultusunda ortak kararla kırmızı listeyi destekleyeceklerini ifade etti.

ORTAK HEDEFLER VE DAYANIŞMA VURGUSU

Destek açıklamasının ardından başkan adayı Davut Çetin, AVGİAD

Başkanı Osman Karakoç ve dernek yönetimine teşekkürlerini iletti. Çetin, seçim sürecinde sivil toplum kuruluşlarıyla kurulan bağların önemine değinerek, gösterilen birlik ve dayanışma ruhunun ortak hedeflere ulaşmada kilit rol oynayacağını vurguladı.

STK DESTEKLERİ SEÇİM SÜRECİNİ NASIL ETKİLİYOR?

ATSO gibi geniş katılımlı meslek odası seçimlerinde, yüzlerce üyeyi temsil eden iş dünyası derneklerinin ortak karar alarak hareket etmesi, seçim dinamikleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip oluyor. Özellikle 600 gibi yüksek üye sayısına sahip STK'ların belirli bir vizyona veya adaya yönelmesi, hem meclis üyelikleri dağılımında hem de başkanlık yarışında dengeleri doğrudan şekillendiriyor.

Antalya iş dünyasının yakından takip ettiği süreçte, adayların sivil toplum kuruluşları ve sektörel derneklerle yürüttüğü istişare görüşmelerinin seçim takvimi yaklaşırken daha da yoğunlaşması bekleniyor.