Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz 2026 tarihinde Antalya'nın 7 ilçesinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri çerçevesinde uygulanacak.

ALANYA'DA HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

AEDAŞ verilerine göre, Alanya'da kesintiler ağırlıklı olarak 09.00 ile 16.00 saatleri arasında uygulanacak. Bıçakçı Mahallesi Köyiçi mevkii ile Bıçakçı Sokak, Akçatı Mahallesi Sarıpınar ve Baraj sokakları, Uzunöz ve Üzümlü mahallelerinde enerji verilemeyecek. Bıçakçı Sokak'ta ayrıca 13.00 ile 18.00 saatleri arasında ek bir bakım çalışması daha yürütülecek.

DİĞER İLÇELERDEKİ KESİNTİ PROGRAMI

Muratpaşa ilçesinde Ermenek, Güzelbağ, Güzeloba ve Güzeloluk mahalleleri ile çevresindeki sokaklarda 09.00-16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak. Akseki'de Güzelsu, Pınarbaşı, Çaltılıçukur, Çukurköy, Sadıklar ve Cemerler mahallelerinde farklı saat dilimlerinde bölgesel çalışmalar planlandı. Kumluca'da Karacaören, Çayiçi, Karşıyaka ve Merkez mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesilecek.

Serik Merkez Mahallesi'nde 09.00-13.00 saatleri arasında kesinti uygulanırken, Elmalı'nın Büyüksöğle ve Küçüksöğle mahalleleri ile Korkuteli'nin Yazır Mahallesi'nde 09.00-16.00 saatleri arasında enerji akışı durdurulacak.

KESİNTİLERE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Planlı bakım çalışmaları sırasında ev ve iş yerlerindeki elektronik cihazların olası voltaj dalgalanmalarından zarar görmemesi için fişten çekilmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca yaz aylarında gıda ürünlerinin bozulmasını önlemek amacıyla buzdolabı kapaklarının gereksiz yere açılmaması, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına önem taşıyor.