İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Nişantaşı’nda bulunan bir eğlence mekanı, iki gün arayla gerçekleştirilen silahlı saldırılarla gündeme geldi. İlk saldırıda üç kişi yaralanırken, ikinci saldırıda bir güvenlik görevlisi daha kurşunların hedefi oldu.

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İLK SALDIRIDA 3 KİŞİ YARALANDI

İlk olay 30 Mayıs'ta saat 04.55 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanının önünde bulunan Kerem E., Hami Y. ve güvenlik görevlisi Tolga Ç., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Açılan ateş sonucu üç kişi de yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde 2 boş kovan, 1 mermi ve bir tabanca bulundu.

AYNI MEKANA İKİNCİ KEZ ATEŞ AÇILDI

İlk olaydan iki gün sonra, 1 Haziran sabahı aynı eğlence mekanı yeniden silahlı saldırının hedefi oldu. İddiaya göre kasklı ve siyah kıyafetli bir kişi iş yerine doğru tabancayla ateş açtı.

Saldırıda güvenlik görevlisi olarak çalışan Yasin B. yaralandı. Açılan ateş sırasında çevrede bulunan bir mağazanın vitrin camına da kurşun isabet etti.

Hastaneye kaldırılan Yasin B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

OLAY YERİNDE 7 BOŞ KOVAN BULUNDU

İkinci saldırının ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 7 boş kovan ve 1 mermi ele geçirdi. Deliller kriminal incelemeye gönderilirken, saldırının faillerinin belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda Ahmet A., Hüseyin A., Erol A., Ünal İ., Yusuf D. ve İbrahim İ. gözaltına alındı.

Operasyon sırasında 1 ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

“ARAMIZDA HUSUMET VARDI” İDDİASI

Soruşturma kapsamında elde edilen ilk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Ahmet A.’nın, ifadesinde eğlence mekanında görev yapan bir güvenlik görevlisiyle arasında husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.