Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Hilmi Kalağası, Hepatit B kaynaklı karaciğer yetmezliğini oğlundan yapılan organ nakliyle atlattı. Hastane yetkililerinin aktardığına göre, 2023 yılında nefes darlığı şikayetiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran hastaya siroz teşhisi konuldu. Yaklaşık bir yıl süren ilaç tedavisinden olumlu sonuç alınamaması üzerine tıbbi heyet tarafından karaciğer nakli kararı verildi.

Kalağası'nın üç oğlu, babalarına uygun organın bulunması için gönüllü donör sıfatıyla hastanenin nakil merkezine başvuru yaptı. Yapılan kapsamlı doku testleri sonucunda 29 yaşındaki Alihan Kalağası'nın babasıyla tam uyumlu olduğu tespit edildi.

DOĞUM GÜNÜNDE ANLAMLI HEDİYE

Nakil operasyonu, hastanın doğum günü olan 10 Mayıs tarihinde Op. Dr. Sefa Özyazıcı ve cerrahi ekibi tarafından gerçekleştirildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuşan baba Kalağası, oğlunun fedakarlığı karşısında duygulandığını ve onunla gurur duyduğunu ifade etti.

Sürecin babasının doğum gününe denk gelmesinin özel bir anı oluşturduğunu belirten donör Alihan Kalağası, ameliyat öncesinde doktorlarla şakalaştıklarını aktardı. Kalağası, cerrahlara ciğerinin hediye paketi şeklinde verilmesini rica ettiğini söyleyerek babasının sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

CANLIDAN NAKİL HAYAT KURTARIYOR

Uzmanlara göre, Hepatit B gibi kronik karaciğer enfeksiyonları zamanla organın işlevini yitirmesine ve siroza yol açabiliyor. Türkiye'de kadavradan organ bağışı oranlarının düşük olması nedeniyle, birinci derece yakınların gönüllü olduğu canlıdan canlıya karaciğer nakilleri, son aşama organ yetmezliği yaşayan hastalar için en kritik tedavi seçeneğini oluşturuyor.