Antalya’nın Finike ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, 24 yaşındaki hemşire Ahsengül İnce hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ve İnce’nin kardeşi olduğu belirtilen sürücü İsmail Can İnce ise ağır yaralandı.

OTOMOBİL YOL KENARINDAKİ AĞACA ÇARPTI

Kaza, Finike-Kumluca kara yolunun Deniz Yolu mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail Can İnce yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü İsmail Can İnce ile araçta bulunan kardeşi Ahsengül İnce ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ahsengül İnce, görev yaptığı belirtilen Kumluca’daki özel hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 1,5 yıldır hemşirelik yaptığı öğrenilen 24 yaşındaki İnce, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

AĞIR YARALANAN KARDEŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada ağır yaralanan sürücü İsmail Can İnce ise ilk müdahalesinin ardından ileri tedavi amacıyla Antalya’daki bir hastaneye sevk edildi. İnce’nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

CENAZESİ ADLİ TIPTAN TESLİM ALINDI

Hayatını kaybeden Ahsengül İnce’nin cenazesi, gerekli adli işlemler için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. İşlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Ölümlü trafik kazalarında olay yeri incelemesi, sürücü ve araçla ilgili teknik değerlendirmeler ile gerekli görülmesi halinde otopsi işlemleri, kazanın oluş şeklinin ve ölüm nedeninin kesinleştirilmesine yönelik adli sürecin parçaları arasında yer alıyor.

FİNİKE-KUMLUCA YOLUNDA KAZALAR GÜNDEMDE

Finike ile Kumluca’yı birbirine bağlayan kara yolu, Batı Antalya’nın iki önemli ilçe merkezi arasındaki ulaşımın ana güzergâhlarından biri. Bölgede özellikle yaz döneminde artan araç hareketliliğiyle birlikte trafik güvenliği de zaman zaman gündeme geliyor. Nitekim Finike-Kumluca yolunda 9 Eylül 2026’da iki otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü yaralanmış, 2024 yılında aynı güzergâhın Kumluca bölümünde kontrolden çıkarak ağaca çarpan bir otomobilde ise aynı aileden üç kişi yaşamını yitirmişti.

SÜRÜCÜLER İÇİN GÜVENLİ SÜRÜŞ UYARISI

Karayollarında tek araçlı kazaların önlenmesinde hızın yol ve görüş koşullarına göre ayarlanması, takip ve manevra mesafesinin korunması, emniyet kemerinin araçtaki tüm yolcular tarafından kullanılması ve sürüş sırasında dikkati dağıtacak davranışlardan kaçınılması önem taşıyor. Özellikle gece sürüşlerinde görüş mesafesi, yorgunluk ve yol koşullarındaki değişiklikler dikkate alınarak daha kontrollü seyredilmesi gerekiyor.

Finike-Kumluca güzergâhında son dönemde meydana gelen farklı kazalar, bölgedeki trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme taşırken; Antalya’da daha önce aktardığımız bir başka ölümlü trafik kazası da kentteki yol güvenliği tartışmalarını gündeme getirmişti. Son kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin kesin değerlendirme ise ekiplerin incelemesinin ardından netlik kazanacak.