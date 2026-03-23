Bilader dün çeşmeler mevzusuna bi başlangıç yabdıdık. Bün de devam edelim deyom. Engirde benim göççüklüğümde Guylarönü'nde şadırvanı da unudmaalım. Guylarönü Camisi'nin şadırvanı baya bi meşurudu. Milled engi şadırvanda abdesini alır, namazdan evel engi şadırvanın önünde iki gıdık dilleşirdi. Bi de iskele yolunda Ilifos'un suyu vardı. Engi de Gabagların evinin addakasındadı. İskele'nin adamları engi suyu gullanırdı. Ondan soonacığıma, ordan gediverelim, Kellermuharı'nda Temriye ocağının yanında Kellermuharı çeşmesi vardı. Gızlarmuharı deyi yazıverdidim. Bün de Kellermuharı dedim. Hindi "Engirler nere ola?" deyi soran olur beliki. Bilader, esgiden Alanya'da suya muhar denirdi. Soonadan pınara çevirdiler. Hindi Gızlarmuharı'nın adı Gızlarpınarı Mahallesi, Kellermuharı'nın adı Güllerpınarı Mahallesi oldu. Engirden de Sugözü'ne çıkalım. Iramedli Mencenin Musdafa Çavuş'un yabdırdığı Derdlimuhar çeşmesinin suyu da serin, güzel olurdu. Engi çeşme taa duruyoru. Engi çeşmeye "Derdlimuhar" adını Sarı Memed vermişimiş. Sarı Memed de bi vakıdlar Alanya Pulis Garagolu'nda bayacamağı bi bekçilik eddidi. Soonadan bekçiliği boşlaaverdi, hayla motorculuk yabdı. Soona da baccaya baya marag saldı. Taa ekim dikim işi yaparmış.

