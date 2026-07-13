​Daha önce özel bir firmaya kiralanan ancak hukuki sürecin tamamlanmasının ardından yeniden Alanya Belediyesi bünyesine geçen arazide çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tesis binası ve çevre düzenlemesi projelerini yakından takip eden Başkan Özçelik’e incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Av. Haydar Uyar ve Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak da eşlik etti.

​‘EKİM AYINDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ’

​Projenin gidişatı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Özçelik, İskele bölgesindeki başarılı modelin bir devamı niteliğindeki bu tesisi Mahmutlar halkıyla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Çalışmaların normal şartlarda ekim ayı gibi tamamlanacağını öngördüklerini ifade eden Özçelik, projeyi daha erken bir tarihte bitirmek için yoğun gayret gösterdiklerini vurguladı. ​Modern bir sosyal tesisin Mahmutlar'a çok yakışacağını belirten Başkan Özçelik, şunları söyledi: ​"Çevre düzenlemesi, sosyal donatı alanları ve çocuk parkı dahil olmak üzere son derece modern ve her kesime hitap eden bir tesisi Mahmutlar’a kazandırıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

​Yerli ve yabancı olmak üzere 80 binin üzerinde yerleşik nüfusa ev sahipliği yapan Mahmutlar Mahallesi'nde, belediye eliyle hayata geçirilecek bu yeni sosyal tesisin, kısa sürede bölgenin en gözde ve en uğrak mekanlarından biri olması bekleniyor. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi