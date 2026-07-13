Havalimanı, yolcu deneyimi, gastronomi ve premium hizmet alanlarında hayata geçirdiği yatırımların uluslararası düzeyde takdir edilmesiyle ödül sahibi oldu. Antalya Havalimanı genişleme projesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımların öne çıktığı ödül töreninde, FTA Exclusive Premium Lounge, "Yılın Havalimanı Özel Yolcu Salonu" (Airport Lounge of the Year) ödülüne layık görüldü. Antalya Havalimanındaki yiyecek ve içecek operasyonlarını yürüten BFA da farklı kategorilerde elde ettiği başarılarla 9 ödül kazanarak gecenin dikkati çekici markaları arasında yer aldı. Havalimanının yerel kültürü ve Anadolu'nun zengin gastronomi mirasını uluslararası yolcularla buluşturan konsepti "Taste of Anatolia", Türkiye'nin zengin mutfak mirasını yansıtan konseptiyle "Yılın Havalimanı Yiyecek & İçecek Açılışı", "Bulunduğu Lokasyonu En İyi Yansıtan Havalimanı Yiyecek & İçecek Konsepti" ve "Yılın Havalimanı Restoran Tasarımı" ödüllerini kazandı. Konseptin yaratıcısı Şef Ömür Akkor ise "Yılın Havalimanı Şefi" seçildi. Bölgesel kategorilerde ise Antalya Havalimanı-BFA, "Yılın Havalimanı Yiyecek & İçecek Konsepti" dalında "Avrupa Bölge Birincisi" ödülünü aldı. Taste of Anatolia ayrıca "Yılın Havalimanı Food Hall"u ile "Avrupa Bölge Birincisi" oldu.

Sherefe, "Yılın Havalimanı Barı veya Pub"ı ile "Avrupa Bölge Birincisi" ve "Havalimanı Yiyecek & İçecek İnovasyon Ödülü" ile "Avrupa Bölge Birincisi" oldu. Needstop ise "Yılın Havalimanı Paket Servis/Grab & Go Yiyecek & İçecek Konsepti" ile "Avrupa Bölge Birincisi" ödülünü almaya hak kazandı. Antalya Havalimanı, BFA'nın son 2 yılda oluşturduğu konseptler ve gastronomi alanındaki başarısıyla dünyanın ilk 5 havalimanı arasına girdi ve Avrupa'da ilk sırada yer aldı.

FAB 2027 İLK KEZ TÜRKİYE'DE DÜZENLENECEK

Konferans kapsamında gerçekleştirilen resmi duyuruda, FAB Conference & Awards 2027'nin ilk kez Türkiye'de ve Fraport TAV Antalya Havalimanı ev sahipliğinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Yaklaşık 40 ülkeden 400'e yakın havalimanı yöneticisi, marka temsilcisi ve sektör profesyonelini Antalya'da bir araya getirecek organizasyon, Antalya Havalimanı'nın ulaştığı hizmet standartlarını ve yolcu deneyimi alanındaki vizyonunu uluslararası arenada sergilemesine olanak sağlayacak. Fraport TAV Antalya Havalimanı, son yıllarda gerçekleştirdiği kapsamlı terminal yatırımları, premium yolcu deneyimi uygulamaları ve yenilikçi gastronomi konseptleriyle uluslararası havacılık sektöründe dikkat çekmeye devam ederken, FAB 2027’ye ev sahipliği yaparak Antalya'yı küresel havalimanı misafirperverliği ve gastronomi ekosisteminin buluşma noktası haline getirmeyi hedefliyor.

‘SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ ANTALYA'DA AĞIRLAMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ’

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Frank Quante, FTA Exclusive Premium Lounge ile "Yılın Havalimanı Özel Yolcu Salonu" ödülünü kazanmış olmaktan büyük gurur duyduklarını belirtti. Ödülün, yolcu deneyimini sürekli geliştirmeye yönelik yaklaşımlarının ve ekiplerinin özverili çalışmalarının uluslararası platformlarda takdir edildiğinin önemli göstergesi olduğunu vurgulan Quante, yiyecek, içecek üniteleri için yapılan kapsamlı yatırımlardan ve elde edilen ödüllerden dolayı büyük bir heyecan ve mutluluk duyduklarını aktardı. Hayata geçirdiğimiz yeni nesil hizmetler ve misafir memnuniyetini odağımıza alan yaklaşımımızın karşılığını görmek bizim için son derece değerli. FAB 2027'nin Antalya Havalimanı'nda düzenlenecek olması da havalimanımızın uluslararası havacılık ve misafirperverlik ekosistemindeki güçlü konumunu ortaya koymaktadır. Dünya çapındaki sektör temsilcilerini Antalya'da ağırlamayı, havalimanımızı, şehrimizi ve yolcu deneyiminin geleceğine yönelik vizyonumuzu paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Kaynak: AA