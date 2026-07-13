‘DOĞRUDAN ATAMA YAPILAMAZ’

​Yeni yönetimin duyurulmasının ardından yazılı bir açıklama yapan CHP Alanya İlçe Sekreteri Av. Mehmet Can Karagöz, görevlendirmenin parti hukukuna aykırı olduğunu savundu. Karagöz, "Butlancı işgal kuvvetleri, sözde Antalya İl Yönetimini duyurmuş. Sözde diyorum, çünkü parti tüzüğüne göre görevden alma durumunda ancak bir çağrı heyeti görevlendirilebilir ve olağanüstü il kongresi düzenlenir. İl başkanı veya yönetiminin doğrudan ataması yapılamaz. Yapılan işin adı işgaldir" dedi.

‘ALANYA'DAN KİMSENİN OLMAMASI GURUR KAYNAĞIMIZDIR’

​Açıklanan yönetim listesindeki dengelere ve kongre sürecindeki listelerin dağılımına dikkat çeken Karagöz, Alanya'nın bu listede yer almamasını bir duruş olarak yorumladı. Eski defterlerin açıldığı açıklamada geçmiş kongreye atıfta bulunan Karagöz, "Diğer yandan, açıklanan yönetimde, birçok ilçede olduğu gibi, Alanya'dan da herhangi bir kişinin görev almaması gurur kaynağımızdır. Ayrıca, önceki il kongresinde mavi listede yer alan isimlerden hiçbiri işgal yöneticisi olarak görev almazken, beyaz listede o dönem aday olan 5 asıl, 1 yedek yönetim ve 1 disiplin kurulu olmak üzere 7 kişinin işgal yönetimine girmesi dikkat çekicidir. İhanetin affı veya zamanaşımı yoktur. İşgal kuvvetlerine gösterilecek bir vefa da yoktur. Yaptıklarının utancı bir ömür boyu kendilerini takip edecektir. Tam bağımsız Türkiye yolunda her türlü işgali birlikte yeneceğiz" ifadelerini kullandı. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi