ALANYA'nın eğlence hayatına yön veren mekanlarından Club Summer Garden, yaz sezonunun en dikkat çeken konser organizasyonlarından birine daha ev sahipliği yapıyor. Türk rap müziğinin yükselen yıldızlarından Lvbel C5, bu akşam Alanyalı hayranlarıyla buluşarak sevilen şarkılarını seslendirecek.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Club Summer Garden'da düzenlenecek konser için hazırlıklar tamamlandı. Son yıllarda yayımladığı parçalarla dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan Lvbel C5'in sahne performansının, yaz sezonunun en coşkulu gecelerinden birine dönüşmesi bekleniyor.

Binlerce müziksever aynı sahnede buluşacak

Rap müziğin sevilen isimlerinden biri haline gelen Lvbel C5, sahnede en çok dinlenen parçalarının yanı sıra hayranlarının birlikte eşlik ettiği hit şarkılarını da seslendirecek. Enerjik sahne performansı ve yüksek temposuyla tanınan sanatçının konserinde, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatması hedefleniyor.

Organizatörler, konsere yalnızca Alanya'dan değil, Gazipaşa, Manavgat ve Antalya başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de yoğun katılım beklediklerini belirtti.

Club Summer Garden yine iddialı

Her yaz dünyaca ünlü DJ'ler, popüler sanatçılar ve farklı müzik organizasyonlarına ev sahipliği yapan Club Summer Garden, bu konserle birlikte sezonun en önemli etkinliklerinden birine daha imza atacak.

Modern sahne sistemi, dev LED ekranlar, güçlü ses sistemi, özel ışık gösterileri ve görsel efektlerle desteklenecek konserin, izleyenlere festival atmosferi yaşatması bekleniyor.

Rezervasyonlar sürüyor

Konser öncesinde rezervasyonların yoğun şekilde devam ettiği öğrenilirken, organizasyon yetkilileri katılımın oldukça yüksek olacağını ifade etti. Eğlence tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği etkinlikte kapıların akşam saatlerinde açılacağı ve gece boyunca müziğin ritminin hiç düşmeyeceği belirtildi.

Eğlence sabaha kadar sürecek

Yaz sezonunun en hareketli gecelerinden biri olmaya aday organizasyonda, Lvbel C5 konserinin ardından DJ performanslarıyla eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.

Club Summer Garden, yaz boyunca gerçekleştireceği konser ve etkinliklerle Alanya'nın eğlence turizmine katkı sunmayı sürdürürken, Lvbel C5 konserinin de sezonun en çok konuşulan organizasyonlarından biri olması bekleniyor. (Mehmet TUNÇ)