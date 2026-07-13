AK Parti Alanya Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliği, partililer ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Ersoy öncülüğünde organize edilen programda hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edilirken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Gençlik Kolları üyeleri tarafından özenle hazırlanan aşureler parti binası önünde vatandaşlara dağıtıldı. Etkinlik boyunca vatandaşlarla yakından ilgilenen teşkilat mensupları, hem aşure ikramında bulundu hem de vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

Programa AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Kadın Kolları Başkanı Fatma Anılgan, teşkilat üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar, Muharrem ayının manevi iklimini hep birlikte yaşama fırsatı buldu.

"Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz"

Etkinlikte konuşan AK Parti Alanya Gençlik Kolları Başkanı Semih Ersoy, Muharrem ayının toplumda dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların toplumsal birlikteliğe önemli katkı sağladığını ifade etti.

Ersoy, "Teşkilat mensuplarımızın büyük emek ve özverisiyle hazırlanan aşurelerimizi hemşehrilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muharrem ayının bereketini, kardeşliğini ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşadık. Bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Katılım sağlayanlara teşekkür etti

Etkinliğe destek veren AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ile Kadın Kolları Başkanı Fatma Anılgan'a da teşekkür eden Ersoy, teşkilat olarak vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceklerini söyledi.

Ersoy, "AK Parti Alanya Gençlik Kolları olarak toplumumuzun birlik ve beraberliğini güçlendiren sosyal ve kültürel etkinlikleri sürdüreceğiz. Gönüllere dokunan, paylaşmayı ve dayanışmayı esas alan çalışmalarımızı bundan sonra da aynı heyecanla devam ettireceğiz. Hemşehrilerimizle bir arada olmaya ve onların yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yoğun ilgi gören aşure etkinliği, vatandaşların teşekkürleri ve iyi dilekleri eşliğinde sona erdi. Organizasyon, Muharrem ayının manevi atmosferini paylaşmak isteyen çok sayıda kişinin bir araya geldiği anlamlı buluşmalardan biri olarak dikkat çekti. (Şerife ÇOBAN)