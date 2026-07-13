KIRSAL bölgede yaşayan ve ulaşım sıkıntısı çeken kız öğrencilerin barınma sorununu çözmek amacıyla Alanya Belediyesi tarafından Alanya’ya kazandırılan 120 öğrenci kapasiteli Özel Oba Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda yeni dönem ön kayıtları başlıyor.

ÖN KAYIT DÖNEMİ BELLİ OLDU

120 kişilik kapasitesiyle yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlıklarını sürdüren Alanya Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Oba Kız Öğrenci Yurdu’nda ön kayıt tarihleri belli oldu. 13 Temmuz’da (bugün) başlayacak ön kayıtlar, 14 Ağustos tarihinde son bulacak. Kesin kayıt tarihi ise 17 Ağustos-1 Eylül tarihleri olarak belirlendi. Yurt imkânlarından faydalanmak isteyen öğrenci ve veliler, 0533 385 58 95 numaralı hattan gerekli bilgileri alabilir veya Oba Mahallesi Maki Sokak No:3 adresinde Özel Oba Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu’na müracaat ederek kayıtlarını yaptırabilecekler.

ÖĞRENCİLERİN TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE TASARLANDI

Yurt, merkeze uzak mahallelerdeki ortaöğretim (lise) dengindeki kız öğrencilerin sadece barınma sorununa değil, güvenliğinden sağlığına, ulaşımından yemeğine kadar her şey düşünülerek hizmet veriyor. Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu; kapasiteye göre dizayn edilen etüt ders çalışma odası, 24 saat sıcak su, ısınma, yemek, bilgisayar odası, spor salonları, güvenlik ve ücretsiz okul servisi gibi öğrencilerin bütün sorunlarına hitap eden birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca yurt içinde engelli öğrenciler için özel tasarlanan odalar da mevcut.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN