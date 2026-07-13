ALANYA'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki iki çocuk annesi Jessika Yelboğa, 24 Haziran'da ortadan kayboldu. Aradan yaklaşık üç hafta geçmesine rağmen kendisinden haber alınamayan genç kadının bulunması için başlatılan çalışmalar sürerken, ailesi ve yakınları umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre Jessika Yelboğa, kaybolmadan önce en son Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Üçgen Park çevresinde görüldü. Kaybolduğu ilk gece ise sahil bandında görüldüğüne dair bazı ihbarların aileye ulaştığı öğrenildi. Ancak bu bilgiler doğrultusunda yapılan araştırmalara rağmen genç kadına henüz ulaşılamadı.

Telefonu ve parası yanında değildi

Yakınlarının verdiği bilgilere göre Jessika Yelboğa'nın kaybolduğu sırada yanında cep telefonu ve herhangi bir miktarda para bulunmuyordu. Bu durum, ailesinin endişesini daha da artırırken, genç kadından o günden bu yana hiçbir haber alınamadığı belirtildi.

Aile bireyleri, Jessika'nın kaybolmadan önceki son günlerde ruhsal olarak zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, gören ya da yerini bilen kişilerin vakit kaybetmeden yetkililere bilgi vermesini istedi.

Arama çalışmaları sürüyor

Jessika Yelboğa'nın bulunabilmesi için emniyet birimleri tarafından yürütülen çalışmalar devam ederken, ailesi de sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kamuoyundan destek istiyor.

Mahmutlar başta olmak üzere Alanya'nın farklı noktalarında genç kadını gören ya da kendisiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olan vatandaşların, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, en yakın polis merkezine veya jandarma birimine bilgi vermeleri istendi.

Ailesinden duyarlılık çağrısı

Endişeli bekleyişini sürdüren aile, Jessika Yelboğa'nın bir an önce sağ salim bulunmasını umut ettiklerini belirterek, bilgi sahibi olan vatandaşların ayrıca 0541 491 47 57 numaralı telefondan da kendilerine ulaşabileceklerini ifade etti.

Yakınları, paylaşılacak en küçük bilginin bile arama çalışmalarına katkı sağlayabileceğini belirterek, tüm vatandaşlardan duyarlılık ve destek beklediklerini söyledi. (Haber MERKEZİ)