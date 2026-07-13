KÜÇÜKHASBAHÇE Mahallesi'nde Alanya'nın panoramik manzarasına hakim konumuyla dikkat çeken La Perla Restaurant, hem yerli hem de yabancı misafirlerin uğrak adresleri arasında yer alıyor. Tarihi Alanya Kalesi ve Akdeniz'in büyüleyici manzarasını aynı karede buluşturan mekan, özellikle gün batımı saatlerinde sunduğu eşsiz atmosferle beğeni topluyor.

Sabah saatlerinde zengin serpme kahvaltı ve brunch seçenekleriyle güne keyifli bir başlangıç sunan La Perla, öğle ve akşam saatlerinde ise dünya mutfağından seçkin lezzetleri sofralara taşıyor. Özenle hazırlanan menüsü, özel kokteylleri ve farklı damak zevklerine hitap eden seçenekleriyle misafirlerinden tam not alıyor. Canlı müzik performanslarıyla akşamlarını renklendiren La Perla Restaurant, romantik yemeklerden doğum günü kutlamalarına, evlilik tekliflerinden özel davetlere kadar birçok organizasyona da ev sahipliği yapıyor. Şık dekorasyonu, kaliteli hizmet anlayışı ve manzarasıyla öne çıkan mekan, Alanya'nın sosyal yaşamına değer katan adreslerden biri olmayı sürdürüyor. Hem lezzet hem de keyifli vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği La Perla, Alanya'da gastronomi ile eğlenceyi aynı çatı altında buluşturarak misafirlerine unutulmaz anılar yaşatıyor.

Kaynak: Haber Merkezi