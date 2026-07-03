Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, sadece Türkiye'nin Muğla ilinde çıkarılan diaspor kristali, uluslararası mücevher piyasasında büyük değer görüyor. Milas, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde bulunan madenin toplam rezerv hacminin 50 milyar dolar seviyesinde olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 60 milyon yıllık bir jeolojik geçmişe sahip olan bu şeffaf taş, elmastan 10 bin kat daha nadir bulunuyor. Küresel pazarda yüksek kaliteli diasporun ton fiyatı 5 milyon dolara ulaşırken, özel işçilikle hazırlanan tek bir taşın değeri 100 bin dolara kadar çıkabiliyor. Bu eşsiz maden, dünyaca ünlü mücevher tasarımcıları ve Hollywood yıldızları tarafından yoğun talep görüyor.

IŞIĞA GÖRE RENK DEĞİŞTİRİYOR

Madenin endüstrideki en belirgin özelliği, bulunduğu ortamın ışığına göre renk değiştirmesi olarak biliniyor. Gün ışığı altında zeytin yeşili tonlarına bürünen kristal, kapalı mekanlardaki sarı ışıkta pembe ve kızıl renklere dönüşüyor. Bu optik özellik, taşı lüks tüketim pazarında stratejik bir ekonomik kaynağa dönüştürüyor.

SAHTE DİASPOR KRİSTALİ NASIL ANLAŞILIR?

Popülaritesinin artmasıyla piyasada 'Zultanit camı' veya laboratuvar üretimi adı altında satılan sentetik ürünlerin sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, gerçek diaspor taşının şampanya ile yeşil tonları arasında son derece yumuşak ve doğal bir geçiş yaptığını bildiriyor. Sahte ürünlerde ise renk kırılmalarının çok daha sert ve yapay olduğu vurgulanarak, tüketicilerin mutlaka uluslararası geçerliliği olan sertifikalı ürünleri tercih etmesi gerektiği belirtiliyor.