Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük haklarını yeniden düzenleyen 17 maddelik kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl yönetiminde gerçekleşen oturumda onaylanan düzenlemeyle, sözleşmeli erbaş ve erlere sivil kamu kurumlarında istihdam edilme imkanı sağlandı.

Yasanın getirdiği en önemli değişikliklerden biri, uzun süredir orduda görev yapan personelin sivil hayata entegrasyonu oldu. Meclis'ten geçen karara göre, en az 7 yıl fiili hizmet süresini tamamlamış ve başvuru tarihi itibarıyla 41 yaşını doldurmamış sözleşmeli erbaş ile erler kamu kurumlarına geçiş yapabilecek. Bu şartları sağlayan personel; çarşı ve mahalle bekçisi, infaz ve koruma memuru, orman muhafaza memuru, zabıta, itfaiye eri, idari gözetim ile koruma ve güvenlik personeli kadrolarında değerlendirilebilecek.

UZMAN ERBAŞ VE ASTSUBAYLIĞA GEÇİŞTE YENİ KRİTERLER NELER?

Sözleşmeli personelin uzman erbaşlığa geçiş süreçleri de yeniden şekillendirildi. Adayların fiziki yeterlilik, yazılı ve mülakat aşamalarından geçmesi gerekecek. Yazılı sınav ve fiziki testlerin her birinden 100 üzerinden en az 50 puan alma zorunluluğu getirilirken, fiziki testlerin aritmetik ortalamasının en az 60 olması şartı koşuldu. Mülakat aşamasında ise adayların başarılı sayılabilmesi için komisyondan en az 70 puan alması gerekecek.

ASTSUBAYLIĞA GEÇİŞTE SİCİL NOTU DETAYI

Uzman erbaşların astsubaylığa terfi işlemlerinde uygulanan eski sicil notu şartları esnetildi. Yeni düzenleme uyarınca, astsubaylık sınavına başvuru tarihinde en az dört yıl sicil almış ve mevcut sicil notlarının ortalaması tam notun yüzde 90 ve üzerinde olan uzman erbaşlar, ihtiyaç dahilinde astsubay çavuşluğa atanabilecek. Aynı yüzde 90 sicil ortalaması kuralı, astsubay meslek yüksekokulu giriş sınavlarına yapılacak başvurularda da geçerli olacak.

SUBAYLARIN GERİ DÖNÜŞÜ VE HARCIRAH DÜZENLEMESİ

TBMM'de kabul edilen yasayla ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subayların muvazzaf olarak geri dönüşlerine kısıtlama getirildi. Askeralma Kanunu kapsamındaki istisnalar dışında, ordudan ayrılan subaylar yeniden muvazzaf olarak göreve alınamayacak. Öte yandan Harcırah Kanunu'nda yapılan güncellemeyle, denizaltı gemilerinde konaklama imkanı bulamayan personel haricindeki askeri birlik personeline yurt içi harekatlarda ayrıca konaklama gideri ödenmeyecek. Uygulamaya dair tüm detayların, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanacak yönetmelikle duyurulacağı bildirildi.