Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan kapsamlı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte, sürücülerin seyir halindeyken araç içindeki ekranlardan televizyon veya video yayını izlemesi resmen yasaklandı. Ayrıca araç içi ses sistemlerine de katı standartlar getirildi.

EKRAN VE GÖRÜŞ ALANI KURALLARI NELER?

Yönetmeliğe eklenen yeni tanımlamalara göre, sürücünün görüş alanını kapatan her türlü eşya ve aksesuar kullanımı kural ihlali sayılacak. Sürücülerin yolu, yayaları ve trafik işaretlerini görmesini engelleyecek materyaller araç ön camında bulundurulamayacak.

Bununla birlikte, yaygın olarak kullanılan telefon tutucular ve araç kameraları için belirli bir ölçü sınırı getirildi. Direksiyon simidinin veya gösterge panelinin en üst noktasından itibaren beş santimetreyi aşmayacak şekilde ön cama monte edilen cihazlar, görüşü engelleyici unsur olarak değerlendirilmeyecek. Park, navigasyon veya aracın kontrol sistemleri için kullanılan ekranlar ise yasak kapsamı dışında tutuldu.

SES SİSTEMLERİNE BAGAJA KADAR SINIRLAMA

Yeni kurallar kapsamında, araçtan dışarıya taşacak ve çevreyi rahatsız edecek düzeyde müzik dinlenmesi kesin olarak yasaklandı. Araç üreticisinin orijinal donanımları haricinde kabin içine ilave hoparlör, amplifikatör veya subwoofer eklenmesine izin verilmeyecek.

Modifiye tutkunlarını yakından ilgilendiren istisnaya göre, sadece araçların bagaj kısmında en fazla bir adet maksimum 45 Hz subwoofer ile bir adet maksimum 300 watt amplifikatör bulundurulabilecek. Ticari yolcu taşımacılığı yapan M2 ve M3 sınıfı araçlarda ise, cihazların şoförün görüş ve kontrol alanı dışında olması şartıyla yolcular için sesli ve görüntülü sistemler kullanılabilecek.

SÜRÜCÜLER BU DEĞİŞİKLİKLERE NASIL UYUM SAĞLAYACAK?

Yürürlüğe giren bu kurallar, trafik denetimlerinde ve araç muayene süreçlerinde doğrudan belirleyici olacak. Sürücülerin olası idari para cezalarından kaçınmak için ön camdaki telefon tutucu yüksekliklerini beş santimetre kuralına göre ayarlamaları gerekiyor. Ayrıca kabin içindeki standart dışı ses sistemlerinin sökülmesi, trafik güvenliği ve yasal uyumluluk açısından zorunlu hale geldi.