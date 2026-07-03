Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, 'Kuzenlerim' ve 'Eyvah Kızım Büyüdü' gibi unutulmaz yapımların yönetmeni Bülent Özdural 78 yaşında vefat etti. Sanat dünyasını derinden etkileyen ölümün ardından meslektaşları tarafından taziye mesajları paylaşılmaya başlandı.

Televizyon ve sinema sektörüne uzun yıllar hizmet eden deneyimli isim, kariyeri boyunca birçok farklı projeyi hayata geçirdi. Özellikle televizyon ekranlarında yayınlanan ve geniş kitlelere ulaşan dizileriyle tanınan Özdural'ın vefat nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

UNUTULMAZ ESERLER BIRAKTI

Yönetmenlik koltuğunda oturduğu projeler arasında 'Ateşle Barut', 'Kuzenlerim' ve 'Eyvah Kızım Büyüdü' gibi çok izlenen televizyon dizileri bulunuyordu. Bunun yanı sıra beyazperdede de aktif bir kariyere sahip olan Özdural; 'Özlenen Şafak', 'Umut Yolcuları' ve 'Ya Çıkarsa' isimli sinema filmlerinin de yönetmenliğini üstlenmişti.

BÜLENT ÖZDURAL'IN TÜRK TELEVİZYONUNDAKİ YERİ NEDİR?

Doksanlı yılların sonu ve ikibinli yılların başında Türk televizyonlarında yayınlanan sıcak aile dizileri, sektörün büyümesinde temel bir rol oynadı. Bülent Özdural, bu dönemde yönettiği yapımlarla dönemin kültürel hafızasına doğrudan katkı sağlayan isimler arasında yer aldı. Usta yönetmenin vefatı, Türk sineması ve televizyon tarihi açısından önemli bir kaybı temsil ediyor.